Oroscopo Cancro del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

imparare molto…

Mercurio in Capricorno vi offre la possibilità di imparare molto attraverso l’interazione con gli altri. Il transito durerà fino al 31 e vi incoraggia a guardare i settori importanti della vita da una prospettiva diversa, attraverso gli occhi di altre persone. E oggi, la Luna parla di creatività, romanticismo: il divertimento, volendo, è servito su un piatto d’argento. Terza decade: in arrivo un’offerta, una proposta.

