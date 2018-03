Oroscopo Cancro del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un momento delicato…

Mercurio e Venere sono in dissonanza con Saturno: negli affari di cuore potreste vivere un momento delicato. Siete obbligati a guardare in faccia la realtà e accettare di rimettere in discussione la relazione. Non è escluso che qualche Cancro si separi, seppure temporaneamente, ma il vostro è un segno molto sensibile all’abbandono, alla mancanza d’amore, per cui non sarà facile. Andrà meglio la prossima settimana.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]