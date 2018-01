Oroscopo Cancro del 12 gennaio 2018

Oroscopo del 12 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

ulteriori responsabilità…

Se ultimamente siete stati impegnati ad aiutare chi vi circonda o fare un lavoro di squadra, è probabile che la musica vada avanti ancora per un po’ di tempo. Non solo, potrebbero arrivare ulteriori responsabilità a cui, in un modo o nell’altro, dovrete far fronte. Coraggio, ce la farete. Prima decade: da qualche giorno provate la sensazione di paura. Forse di essere lasciati, rifiutati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]