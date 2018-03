Oroscopo Cancro del 12 marzo 2018

Oroscopo del 12 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

nuovi orizzonti…

Tenete duro fino a giovedì perché poi l’atmosfera sarà più serena. Fino a quel momento privilegiate il dialogo… Il Sole in Pesci e, sabato, la Luna Nuova nello stesso segno, vi consentiranno di aprire nuovi orizzonti o abbattere dei limiti. E di sicuro avrete degli atteggiamenti, farete delle cose poco frequenti per il vostro segno. E non è escluso stiate organizzando un bel viaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]