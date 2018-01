Oroscopo Cancro del 13 gennaio 2018

Oroscopo del 13 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

Chi vi circonda potrebbe non approvare una vostra iniziativa ma, una volta tanto, la cosa vi lascerà indifferenti. Un mix di energie planetarie, vi spinge a non tener conto di ciò che pensano gli altri, soprattutto se quanto state per fare vi entusiasma e avete la certezza che gli sforzi non saranno vani. Forse potreste sentirvi un po’ in colpa ma non è davvero il caso.

