Oroscopo Cancro del 13 maggio 2018

Oroscopo del 13 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

nuovi e utili contatti…

Mercurio in Toro, da oggi, è una manna: avrete facilità a stringere nuovi e utili contatti, riceverete belle notizie, telefonate, email a volte inaspettate… Ma non solo, nascono anche belle idee! Le attività di gruppo, le amicizie, in questo momento per voi saranno molto importanti e una collaborazione di lavoro si rivelerà molto fruttuosa!

