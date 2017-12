Oroscopo Cancro del 14 dicembre 2017

Oroscopo del 14 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

chiedere una mano…

Pensate che la lista delle cose da fare si stia accumulando? Prendete in considerazione l’ipotesi di chiedere una mano. L’attuale mix di energie planetarie, vi suggerisce di non fare tutto per conto vostro e se necessario coinvolgere chi vi circonda: vi sentirete più leggeri! Seconda decade: amore, denaro, riuscita nel lavoro… oggi tutto è possibile.

