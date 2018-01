Oroscopo Cancro del 14 gennaio 2018

Oroscopo del 14 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

credere in voi stessi…

Alcuni uomini sono destinati a imporsi sugli altri ma ciò non deve scatenare amarezza né impedire di credere in voi stessi. Ne avete il potere, la capacità e, ora ancor di più grazie alle belle vibrazioni di Giove. La colpa del vostro stato d’animo è di Saturno: vi spinge a pensare che la vita sia ingiusta ma non è più ingiusta con voi e meno con gli altri…

