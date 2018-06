Oroscopo Cancro del 14 giugno 2018

Oroscopo del 14 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un rinnovamento…

Luna-Mercurio nel vostro segno, in armonia con Urano: in programma ci sono delle novità o un rinnovamento entrambi positivi. Il lato B è che causa Saturno in Capricorno, ci vorrà un po’ di tempo per la concretizzazione. Non è escluso, tuttavia, che il rinnovamento sia accompagnato da una scelta difficile e voi siate esitanti. In questo caso, chiedete consiglio a una persona di cui vi fidate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com