Oroscopo Cancro del 15 aprile 2018

Oroscopo del 15 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

evitate di…

Luna e Marte al vostro segno inviano vibrazioni elettriche: oggi avrete la tendenza a esagerare tutto, in particolare il risentimento; se non volete che la situazione prenda una brutta piega, evitate di alzare i toni poiché entrereste in rotta di collisione… Terza decade: potreste improvvisamente cambiare idea rispetto a una situazione fastidiosa.

