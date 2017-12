Oroscopo Cancro del 15 dicembre 2017

Oroscopo del 15 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

seguire la corrente…

Qualunque cosa stia accadendo in questo momento, vita personale o lavorativa, arriva al momento giusto per cui, non c’è bisogno di forzare il ritmo. Con Marte in Scorpione, infatti, possibile vogliate concentrarvi su quella che vi sembra un’occasione d’oro e ottenere il risultato desiderato. Che riguardi un rapporto o un progetto, seguire la corrente vi aiuterà a ottenere il risultato migliore! Terza decade: ancora molto indecisi, fate un passo avanti e due indietro.

