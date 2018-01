Oroscopo Cancro del 15 gennaio 2018

Oroscopo del 15 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

non potete fare tutto…

Alcuni pianeti sono piazzati nel vostro settore dei rapporti: in questo momento vi fanno parecchie richieste nonostante abbiate tante cose da svolgere. Se avete difficoltà a dire “no” forse è il momento di mettere dei limiti. Anche se siete generosi, sempre pronti a dare una mano, non potete fare tutto! Seconda decade: una conversazione, o un incontro – verso il fine settimana – sarà molto positivo, farete un’ottima impressione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]