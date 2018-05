Oroscopo Cancro del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

qualcosa di nuovo…

Il Novilunio in Toro per il vostro segno è abbastanza dolce: qualcosa di nuovo o una piacevole prospettiva vi metterà di buonumore. Un pranzo o una cena con gli amici? In entrambi i casi, vivrete bei momenti. Nati il 22 luglio: vi sentite ancora destabilizzati ma, a partire dal fine settimana, l’atmosfera si placherà.

