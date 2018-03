Oroscopo Cancro del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

atmosfera più leggera…

Preparatevi a trascorrere un piacevole fine settimana, anche se due o tre cose dovessero turbare il vostro quotidiano, saprete osservarle con distacco. Venere e Saturno da domani non saranno più in dissonanza ma già da oggi l’atmosfera dovrebbe essere leggera. Seconda decade: parecchio nervosi, ma forse perché sarete costretti a fare la predica a una persona cara, probabilmente un figlio adolescente.

