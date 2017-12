Oroscopo Cancro del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

attratti da persone o idee che…

Tante le cose da fare e, in questo fine settimana, sarà difficile vedervi riposare… Ma, allo stesso tempo, ora avete energie da vendere, per cui qualunque cosa farete, non avvertirete la fatica! Inoltre, oggi siete attratti da persone o idee che hanno qualcosa diverso, vi sembrano possano portare una ventata di freschezza alla vostra vita. Terza decade: numerose spese ma non potrete evitarle.

