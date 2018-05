Oroscopo Cancro del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

dispute rispetto a…

Marte in Acquario, fino al 12 agosto, al vostro segno solleciterà emozioni intense, anche rispetto a una relazione d’amore che potrebbe essere clandestina… Su un altro piano, potrebbero esserci dispute o complicazioni rispetto alle questioni di denaro, e costretti ad agire per risolverle. L’importante, in qualsiasi settore, è che non affrettiate le cose: un passo alla volta.

