Oroscopo Cancro del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

riprendere un’attività…

La ruota gira in positivo e l’arrivo di Urano in Toro per voi è un eccellente aspetto, anche se Saturno vi frena, il pianeta vi propone delle novità. I due pianeti sono tra loro in buon aspetto, può essere che “ricicliate” qualcosa effettuando al contempo un cambiamento. Potreste, ad esempio, riprendere un’attività abbandonata per parecchi anni… E nel corso del transito, cambierà anche la cerchia delle amicizie.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com