Oroscopo Cancro del 18 aprile 2018

Oroscopo del 18 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

riflettere su…

La Luna sbarca in Gemelli e oggi siete un po’ ansiosi, preoccupati anche se non c’è una ragione concreta: avete soltanto bisogno di rimuginare… Alcuni potrebbero isolarsi ma non perché ce l’abbiano con qualcuno – quanto meno si spera – solo per riflettere tranquillamente su una scelta importante alla quale pensate da un po’ di tempo.

