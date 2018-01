Oroscopo Cancro del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

evitate di…

Il transito di Venere in Acquario, fino al 10 febbraio, non è il vostro preferito: l’altro/a vi sembrerà divertente, diverso dal solito, vi intrigherà ma, al contempo, vi farà anche paura… Ma il passaggio è rapido, per cui evitate di tormentarvi e d’immaginare il peggio. Solo la prima decade potrebbe avere tanti dubbi, mettere il discussione il rapporto: non riuscirete a perdonare al partner alcuni atteggiamenti “fantasiosi”.

