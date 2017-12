Oroscopo Cancro del 19 dicembre 2017

Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

insoddisfatti ma…

Insoddisfatti dell’atteggiamento del partner ma siete sicuri che sia di non pretendere troppo dalla persona amata? Giove vi guarda benevolmente, anche gli altri pianeti inviano vibrazioni positive o neutre, per cui distacco mentale e chiedete meno alla persona amata: in questo modo non rimarrete delusi. Prima decade: utilizzate al meglio le splendide energie che avete in questo momento.

