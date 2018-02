Oroscopo Cancro del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

girare in tondo con i pensieri…

La tendenza odierna è quella di girare in tondo con i pensieri anche se, per il vostro segno, è un fatto abituale… Siete inquieti e sentite che dovreste parlarne con qualcuno: confidarvi, vedere che una persona s’interessa a ciò che dite e vi dà un consiglio, vi aiuterebbe a vivere meglio la situazione. Potrebbe riguardare, ad esempio, la gelosia vostra o del partner oppure una questione di denaro, una somma che non riuscite a recuperare.

