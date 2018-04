Oroscopo Cancro del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

trovare una soluzione…

La presenza del Sole in Toro, è sempre positiva per il vostro segno che ripone speranza nel futuro, anche se in questo momento siete di fronte a una scelta o un legame che sollevano degli interrogativi. Questo passaggio vi permette di essere più rilassati, meno contrariati dalla situazione: continuerete a riflettere cercando di trovare delle idee per sbloccarla.

