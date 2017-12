Oroscopo Cancro del 20 dicembre 2017

Oroscopo del 20 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

una scelta importante…

Saturno sbarca in Capricorno: potrebbe imporvi una scelta rispetto a un rapporto – lavoro o vita privata – che avrete difficoltà ad accettare ma, e lo sapete, fa parte della vita e non potrete fare altrimenti. Si tratta in ogni caso, di una trasformazione che comporterà una crescita e non è escluso che guarderete con maggiore razionalità un rapporto importante e lo rivaluterete.

