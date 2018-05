Oroscopo Cancro del 20 maggio 2018

Oroscopo del 20 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

peccati di gola…

Urano ha smesso di prendervi di mira, per cui non c’è nessuna ragione di essere inquieti. E’ una domenica per pensare solo a voi stessi e coccolarvi, finalmente rilassarvi! Con Venere nel vostro segno, dovete solo fare attenzione ai peccati di gola mentre sul fronte sensualità e potere di seduzione avete via libera: esprimeteli liberamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com