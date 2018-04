Oroscopo Cancro del 21 aprile 2018

Oroscopo del 21 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

ce l’avrete con tutti ma…

La Luna nel vostro segno si oppone a Marte: di malumore, ce l’avrete praticamente con tutti! Ma, probabilmente, è con voi stessi che ce l’avrete di puù, soltanto che non è facile da ammettere… Forse non avete ascoltato qualche buon consiglio e ora ve ne pentite amaramente. Non è escluso, peraltro, che abbiate accantonato un’eccellente intuizione.

