Oroscopo Cancro del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

passione…

Con il Sole da oggi in Gemelli, circola tanta passione per una persona che avete incontrato (o incontrerete). Non dimenticate che Venere è nel vostro segno e attutisce gli effetti rattristanti e deprimenti di Saurno. Al contempo, è anche il momento giusto per eliminare quelle situazioni o progetti da cui, ormai l’avete capito, non traete alcun vantaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com