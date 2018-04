Oroscopo Cancro del 22 aprile 2018

Oroscopo del 22 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

riflettere attentamente…

La Luna odierna vi spinge a riflettere attentamente su un progetto in cui sono coinvolte altre persone o sui rapporti che avete con un gruppo. Può essere un’opportunità per fare un bilancio e capire come stanno andando le cose e, al contempo, se c’è un problema parlarne apertamente affinché la situazione, in futuro, proceda senza intoppi.

