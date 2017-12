Oroscopo Cancro del 23 dicembre 2017

Oroscopo del 23 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

distaccarvi dalle…

Vi spetta un piacevole fine settimana e perché potrete distaccarvi dalle preoccupazioni. Anche se non partite accantonerete i problemi in un angolino della mente e non ci penserete: trascorrerete un Natale sereno, insieme agli amici o alla famiglia… Infine, potrebbe esser necessario avere maggiori attenzioni rispetto a un rapporto ma ciò consentirà di risolvere qualsiasi problema.

