Oroscopo Cancro del 23 gennaio 2018

Oroscopo del 23 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

parlare apertamente…

Rispetto a una nuova situazione lavorativa o personale, la prudenza nel manifestare le emozioni è un conto ma rifiutare di accettare la propria fragilità è un altro, ed è pericoloso! Se siete ansiosi, parlatene con una persona che in precedenza ha dato prova di praticità, di pragmatismo: aprite il cuore! Terza decade: una relazione non marcia ma non riuscite a chiudere; forse perché ne traete dei vantaggi a cui non volete rinunciare?

