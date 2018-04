Oroscopo Cancro del 24 aprile 2018

Oroscopo del 24 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

momenti speciali ma…

Venere in Gemelli si piazza alle spalle del vostro segno e prepara ottime sorprese per quando entrerà in Cancro, intorno al 20 maggio… A quel punto sarà in armonia con Urano, ormai nel Toro, e vivrete momenti speciali, l’eros sarà molto pepato! A meno che, tra capo e collo, arrivi un colpo di fulmine! Dovete pazientare fino a maggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]