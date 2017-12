Oroscopo Cancro del 24 dicembre 2017

Oroscopo del 24 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

Il buon aspetto Luna-Giove illumina la giornata e la serata: trascorrerete eccellenti momenti che vi lasceranno bei ricordi: sia in compagnia di familiari o amici oppure in un ambiente nuovo che rappresenterà un cambiamento piacevole. La presenza, inoltre, di Marte in Scorpione è favorevole ad attività di qualunque tipo: quelle che vi distraggono o che vi impegnano.

