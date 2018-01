Oroscopo Cancro del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

agite a modo vostro…

Giornata ultra positiva per concludere positivamente qualsiasi tipo di trattativa: sarete determinati, fermi ma senza mostrare aggressività. Le cose evolveranno nella direzione giusta… Più in generale, oggi e domani, agite a modo vostro, come “sentite” e non come gli altri vi suggeriscono di fare! Terza decade: un confronto, o un colloquio di lavoro, è in una fase di stallo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]