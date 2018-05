Oroscopo Cancro del 24 maggio 2018

Oroscopo del 24 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un nuovo progetto…

Il vostro segno non è ben servito dai pianeti, sono presenti due dissonanze: l’atmosfera non è proprio allegra ma, tranquilli, scomparirà velocemente. Saturno è retrogrado e, in particolare i nati a fine giugno, vivono le situazioni in modo negativo. Un avvenimento del recente passato, o più vecchio, torna di continuo nella mente e provoca un sentimento di vuoto o di abbandono. Ma Urano, non lo dimenticate, è all’opera e sta arrivando un nuovo progetto!

