Oroscopo Cancro del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

non essere all’altezza ma…

Tendenza a smuinuirvi, pensare di non essere all’altezza… Ma all’altezza di cosa? Di un ideale inaccessibile, probabilmente, poiché voi vedete sempre in grande, dicendovi che gli obbiettivi minori non sono importanti. E’ vero, ma talvolta sono loro che aprono la porta a quelli più grandi, sono delle tappe a cui accordare attenzione (senza per questo rimuginarci sopra troppo a lungo).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]