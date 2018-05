Oroscopo Cancro del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

una crisi nel rapporto di…

Venere nel vostro segno, fino a domenica è in dissonanza con Saturno: possibile siate costretti ad affrontare una crisi nel rapporto di coppia o con un amico/a. Potrebbe essere una questione di gelosia, vostra o dell’altro/a, a meno che siate troppo esigenti (sempre voi o l’altro/a). Terza decade: meno stressati. Per il fine settimana avete in programma una gita?

