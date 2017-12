Oroscopo Cancro del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

lasciar andare…

Gli astri non vi coccolano: non prendete troppo a cuore le cose perché ancora avrete un bel da fare a concentrarvi su alcune scelte… E’ complicato, vero, ma tutto diventa complicato quando non non si vogliono mollare alcune situazioni: nel vostro caso, forse si tratta di lasciare andare qualcosa di superato, che non ha più senso mantenere… Seconda decade: voglia di entrare in azione e ve ne infischiate di ciò che gli altri pensano di voi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]