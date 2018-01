Oroscopo Cancro del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

quotidiano caotico ma…

Con Marte da oggi in Sagittario, potreste essere oberati di impegni, di lavoro, forse perché vi organizzate male. Per cui, può essere un buon momento per testare l’efficacia di alcune abitudini ed eventualmente cambiarle. In assenza di una buona gestione, il quotidiano potrebbe diventare caotico… Infine, occhio a scatenare alcuni – inutili – conflitti sul posto di lavoro o nella vita privata: ora dovete canalizzare le energie in modo più costruttivo.

