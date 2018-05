Oroscopo Cancro del 26 maggio 2018

Oroscopo del 26 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

ridimensionare le emozioni…

E’ un sabato in cui potreste lottare con desideri ed emozioni contrastanti, avere la sensazione che gli altri vi stiano rallentando o siano pronti a deludervi. E se la vita personale è fonte di infelicità, oggi riemergerà in modo prepotente. Vi ricordiamo che è la dissonanza Venere-Saturno il motivo per cui pensate che gli altri siano lontani, distaccati e pronti a criticarvi! Per cui, ridimensionate le emozioni…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com