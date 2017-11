Oroscopo Cancro del 26 novembre 2017

Famiglia Genovese, sempre i più votati. Dice niente del popolo sovrano?

Famiglia Genovese, sempre i più votati. Da tre generazioni in politica e da tre generazioni sempre eletti con una barca di voti e preferenze. Famiglia che nei suoi rami ha annoverato ministri, sotto segretari, deputati nazionali, deputati regionali. Sempre col consenso e per via del consenso elettorale. Il popolo sovrano non ha mai mancato di far arrivare sostegno alla famiglia Genovese.