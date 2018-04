Oroscopo Cancro del 27 aprile 2018

Oroscopo del 27 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

meglio in casa che…

Soli o in coppia, avete bisogno di intimità e starete meglio in casa che uscire all’esterno. E’ pur vero che il Cancro può avere un lato casalingo e da questo punto di vista, con il Toro avete parecchi punti in comune. Tuttavia, in base all’ascendente, spesso avete difficoltà a stabilizzarvi e passate da un posto all’altro senza sentirvi veramente a casa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]