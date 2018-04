Oroscopo Cancro del 28 aprile 2018

Oroscopo del 28 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

fate di testa vostra…

Sapere cos’è che non volete fare, chiarire le idee sarà d’aiuto: probabilmente in programma c’è qualcosa che sapete già non rientra nei vostri gusti… E qualcuno potrebbe pressarvi per farvi cambiare idea: fate di testa vostra! Terza decade: un rapporto è in una fase stagnante a dispetto degli sforzi profusi affinché le cose vadano meglio.

