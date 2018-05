Oroscopo Cancro del 28 maggio 2018

Oroscopo del 28 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

Settimana in cui i pianeti coccolano il vostro segno, con le belle vibrazioni di Venere e Nettuno potreste essere molto innamorati. Se soli, non è escluso un incontro e in coppia, vi sentirete in simbiosi, avrete la sensazione di essere una sola persona! Nati a fine giugno: sempre alle prese con una scelta difficile o che rimpiangete di non aver fatto.

