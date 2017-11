Oroscopo Cancro del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

no alle decisioni impulsive…

Di fronte a un problema finanziario, che non sapete come risolvere, evitate soluzioni impulsive. Non apportate cambiamenti finché non avrete capito dov’è che avete commesso un errore… Nel frattempo consultate gli amici, prima di prendere una decisione importante, chiedete un aiuto per capire meglio. Seconda decade: potreste innamorarvi perdutamente oppure acquisire una sorta di positiva notorietà nella professione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]