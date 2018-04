Oroscopo Cancro del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

potete imporvi…

Non lasciate che vi mettano i piedi in testa, gli astri dicono che potete imporvi ma senza per questo arrivare a un punto di rottura. Non siete costretti a imporvi in modo aggressivo, potete utilizzare la dolcezza che, tuttavia, non esclude la fermezza. Atteggiamento da avere soprattutto con i figli… Terza decade: meno in crisi rispetto ai giorni scorsi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]