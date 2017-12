Oroscopo Cancro del 29 dicembre 2017

Oroscopo del 29 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

se qualcosa non fila liscio…

Giove, Marte e altri pianeti sono in armonia con il vostro segno: se qualcosa non fila liscio, dovrete prendervela solo con voi stessi. Al momento, infatti, avete delle opportunità, potreste iniziare, o aver iniziato di recente, un’attività che vi piace molto… Prima decade: a voi sembra che nulla vada come vorreste e, forse, non avete torto.

