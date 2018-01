Oroscopo Cancro del 29 gennaio 2018

Oroscopo del 29 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un’entrata di denaro…

Fino all’arrivo dei pianeti in Pesci, tra una quindicina di giorni, non sarete molto rilassati ma, nel caso abbiate in corso una trattativa, farete un’ottima impressione. Soprattutto a partire da mercoledì, quando Mercurio entrerà in Acquario, segno in cui si trovano anche il Sole e Venere: potreste riuscire a far entrare del denaro, per voi personalmente o la vostra azienda e venerdì, in particolare, è la giornata migliore.

