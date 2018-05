Oroscopo Cancro del 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un’opportunità inattesa…

Il Plenilunio potrebbe far arrivare una opportunità inattesa: è infatti sotto la guida di Giove e il pianeta al vostro segno invia belle vibrazioni. L’opportunità in questione, potrebbe riguardare la professione o la vita sentimentale. La Luna Piena, per voi è comunque una buona occasione per prendervi più cura di voi stessi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com