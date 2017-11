Oroscopo Cancro del 29 novembre 2017

Oroscopo del 29 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

una marcia in più che…

Molto reattivi e nel lavoro è un atteggiamento che può andare bene, una sorta di marcia in più utile anche a farvi rispettare. Nei rapporti personali, al contrario rischia di scatenare delle tensioni. Accettate che gli altri la pensino in modo diverso, non reagite come molle! State calmi, privilegiate il dialogo e non prendete decisioni impulsive.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]