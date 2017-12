Oroscopo Cancro del 3 dicembre 2017

Oroscopo del 3 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

poi ci penserete…

Qualunque cosa stia accando intorno a voi, in questo momento, accantonatela e poi ci penserete. Il mix di energie planetarie potrebbe spingervi a rifletterci in modo eccessivo, il che tuttavia non sarebbe d’aiuto a risolvere la situazione. Prima decade: vi sentite fragili ma rispetto al lavoro: può essere che ci siano dei problemi?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]