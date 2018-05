Oroscopo Cancro del 3 maggio 2018

Oroscopo del 3 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

i gesti gentili…

La vostra sensazione odierna è quella di essere troppo gentili e che vi facciate mettere i piedi in testa e potrebbe essere una realtà. Qualcuno non vi ripagherà di un aiuto e vi direte che non avreste dovuto, avete commesso un errore. Ma non è così: ciò che è fatto è fatto e i gesti gentili, generosi comunque tornano sempre indietro in modo positivo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]